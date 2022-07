Il Novara non si ferma più, preso Galuppini

Il Novara sceglie il partner di Bortolussi, a far coppia con l'ex Cesena ci sarà Francesco Galuppini che arriva in prestito dal Sudtirol.

Classe 1993 è cresciuto nelle giovanili del Lumezzane dove ha debuttato in legapro, vince il campionato di D con il Piacenza ma si mette in luce la stagione seguente segnando 25 reti con la maglia del Ciliverghe; con il Renate in serie C si mette in evidenza segnando 42 reti in tre stagioni raggiungendo sempre la doppia cifra, con il Sudtirol ha vinto il campionato appena concluso anche se con gli altoatesini non è riuscito a imporsi come nelle precedenti stagioni.