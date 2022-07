Un altro under per il Matera. La società biancazzurra ha annunciato l’ingaggio di Pasquale Damiano. Attaccante, classe, 2004, proviene della Juve Stabia. La giovane punta, come Iaccarino, è stato uno dei protagonisti della Final Four Primavera con la Juve Stabia, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani.