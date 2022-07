Potenza, nuovo innesto dal Benevento: firma il difensore Gyamfi

Un nuovo arrivo dal Benevento per il Potenza. Ha firmato un biennale il terzino destro Bright Gyamfi, nell'ultima stagione in forza alla compagine sannita.

Nato ad Accra (Ghana) il 20 gennaio 1996, il calciatore è maturato nelle giovanili dell'Inter con cui ha ottenuto la vittoria di Coppa Italia Primavera e Torneo internazionale di Viareggio. L'arrivo nel professionismo con la maglia del Benevento, dove ha vissuto il salto di categoria ottenendo rispettivamente 40 presenze in Serie B e 9 in Serie A. In cadetteria altra esperienza nella Reggiana (25 presenze).

Intanto, continua regolarmente il lavoro nel ritiro pre stagionale tra il quartier generale del Giubileo Hotel ed il campo in sintetico del Gran Relais a Rifreddo di Pignola. Mister Siviglia ed il suo staff seguono i calciatori a disposizione con doppia seduta: mattutina atletica e pomeridiana con indicazioni tecnico-tattiche. Domenica alle ore 17 si terrà il primo test interno con due tempi da 30 minuti. Stampa e tifosi potranno assistere dalla tribuna a ridosso della struttura.