Potenza, il primo test interno posticipato alle 18 per il gran caldo

Il Potenza Calcio comunica che in seguito alle alte temperature previste anche oggi, il primo test interno in programma presso la sede del ritiro sul campo in sintetico del Gran Relais a Rifreddo di Pignola (PZ) si svolgerà con inizio alle ore 18.

Previsti due tempi da 30 minuti. Stampa e tifosi potranno assistere dalla tribuna a ridosso della struttura.

L'evento sarà trasmesso in diretta su La Nuova Tv (ch. 82 DTT Basilicata / Puglia, streaming www.lanuova.net)

Comunicato Stampa Potenza Calcio