Colpo a centrocampo per il Matera: arriva l'ex Rotonda Bottalico

Colpo per la mediana del Matera. Il club biancazzurro ha ingaggiato il forte e giovane centrocampista Andrea Bottalico. Mediano, classe ‘98, ha molta esperienza alle spalle nonostante la giovane età. Bottalico, infatti, vanta numerose presenze in Serie C e Serie D. La sua carriera inizia nelle giovanili del Bari e continua nella Fidelis Andria, Latina, Padova, Hamrun Spartans, Bisceglie, Noicattaro, Nocerina, Agnonese, Rotonda, Nereto e Carpi.