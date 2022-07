Benevento. Sconfitta di misura con il Cosenza in amichevole

Non sono arrivate buone indicazioni dall'amichevole disputata oggi pomeriggio dal Benevento contro il Cosenza e persa per 1-0 dai giallorossi: la rete decisiva è stata siglata da Prestianni al 23' del secondo tempo. Dovuta precisazione: condizioni atmosferiche, carichi di lavoro e rosa ancora in corso di completamento sono le principali giustificazioni che possono e devono essere attribuite alla squadra di Fabio Caserta.

Il tecnico giallorosso ha schierato i suoi con il 4-3-3 classico: davanti a Paleari i due centrali sono stati Glik e Pastina con Letizia e Foulon sugli esterni; in cabina di regia c'era Viviani con Acampora e Koutsoupias ai lati; Forte a guidare l'attacco con Farias e Improta a supporto. Dionigi, per il Cosenza, ha risposto con un 4-2-3-1 con l'ex Brignola in campo dal 1' come esterno alto di destra.

Nel primo tempo non si registrano grosse emozioni eccezion fatta per un tiro di Larrivey per i calabresi un palo scheggiato da Foulon per la Strega.

Nella ripresa, nonostante la ovvia girandola di sostituzioni da ambedue le parti, la situazione non cambia e al 23' è il Cosenza a passare con Prestianni servito da Zilli. Il Benevento ci prova con Tello ma il colombiano non ha grossa fortuna ed il punteggio, al 90', resta sullo 0-1.

Il Benevento tornerà in campo venerdì: avversario sarà il Siena, compagine di Serie C. Sarà l'amichevole che chiuderà il romitaggio dei giallorossi.

IL TABELLINO

BENEVENTO-COSENZA 0-1

Benevento (4-3-3): Paleari (1' st Manfredini); Letizia (1' st El Kaouakibi), Glik (1' st Capellini), Pastina, Foulon (1' st Masciangelo); Koutsoupias (1' st Karic), Viviani (19' st Talia), Acampora (1' st Ionita); Improta (1' st Tello), Forte (19' st Insigne), Farias (1' st Vokic). A disp.: Lucatelli, Thiam, Basit, Barba, Prisco, Sanogo. All.: Caserta

Cosenza (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, Prestianni, D’Urso; Larrivey. A disp.: Patitucci, Di Fusco, Venturi, Zilli, Arioli, Maresca, Hristov, Kongolo, Martino, Nasti. All.: Dionigi

Marcatore: 68' Prestianni (C)