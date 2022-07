Un nuovo attaccante per il Matera É la punta albanese Ador Gjuci. Classe ‘98, ha maturato già un prestigioso curriculum tra Serie D e Serie C. La carriera del centravanti inizia in Serie C con la Reggina e continua nella formazione Primavera del Torino, Alma Juventus Fano 1906, Torres, Monterosi Tuscia, Akragas e Carbonia.