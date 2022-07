Matera, firma un altro attaccante: lo sloveno Ervin Tignaj

Un altro attaccante per il Matera. La società biancazzurra ha annunciato l’acquisto dell’attaccante centrale sloveno, Erwin Tiganj, classe ‘99. Cresciuto in Germania, in Bundesliga, nelle fila del Karlsruhe, vanta numerose presenze in Seconda Divisione slovena. A febbraio scorso approda in Italia nel Gavorrano in Serie D, segnando 7 goal in 12 partite ufficiali, disputando anche la finale playoff e vincendo la Coppa Italia.