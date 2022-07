Potenza, ripresi gli allenamenti nel pomeriggio Domani doppia seduta

Dopo il primo test interno di sabato, prosegue il il ritiro pre stagionale del Potenza in località Rifreddo di Pignola.

Domenica mattina di riposo, mentre nel pomeriggio il campo del Cavaliere Gran Relais ha ospitato una seduta prettamente atletica con esercizi e corsa a ranghi misti.

In apertura, il tecnico Siviglia ha parlato ai calciatori. Non fanno più parte del gruppo i portieri in prova Di Stasio e Dragone.

Da domani e per l'intera settimana, previsto un programma con doppia seduta di allenamento: mattina alle ore 9.30 e pomeriggio ore 17.

