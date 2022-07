Kouda raggiunge Longo a Picerno Triennale per il classe 2002

Un nuovo under per il Picerno. La società melandrina ha acquistato a titolo definitivo dalla Folgore Caratese le prestazioni sportive del centrocampista classe 2002 Rachid Kouda, il quale ha sottoscritto un contratto triennale.

Quello di Kouda è un importante innesto per la batteria under della Leonessa: nato il 25 luglio 2002, ha giocato le ultime tre stagioni alla Folgore Caratese, in Serie D. Bene infatti lo conosce mister Emilio Longo, il quale lo ha allenato proprio nella squadra lombarda fino a alla scorsa stagione.

Grazie alla trattativa portata avanti dal Direttore Generale Vincenzo Greco, è stata battuta la folta concorrenza di altri importanti club di Lega Pro interessati al giovane centrocampista.