Benevento. Vigorito: doppia candidatura in seno alla Lega B

Il Presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è tra i candidati alla vice-presidenza della Lega di Serie B, il cui numero è Mauro Balata.

Il presidente della compagine giallorossa ha sciolto le riserve sulla candidatura a membro del Consiglio Direttivo, per essere eletto in uno dei quattro posti lasciati vacanti da Galliani (Monza), Sticchi Damiani (Lecce), Di Masi (Alessandria) e Lovisa (Pordenone), appartenenti a squadre promosse o retrocesse dopo l'ultimo campionato di Serie B.

Vigorito ha già fatto parte, in più occasioni, del Consiglio Direttivo. La prima volta dall'ottobre 2018 al Luglio 2019, quando si dimise per dirimere la querelle legata alla elezione di Balata. Ritornò nel settembre 2019 e vi rimase fino al luglio 2020, alla luce della promozione del Benevento in Serie A.

Le elezioni si terranno domani durante l'assemblea prevista a Milano.