Un under dalla Sampdoria per il Matera. Dal club blucerchiato é arrivato Davide De Vivo, classe 2003, cresciuto calcisticamente nella Casertana, in cui ha fatto l’esordio in Serie C nella stagione 2020/21. La scorsa stagione ha giocato per la prima parte di campionato nell’Altamura in D, mentre da gennaio ha giocato nella primavera della Sampdoria.