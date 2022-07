Sarà un Roma City Fc made in Lucania la neonata società della Capitale. La terza squadra capitolina, che ha rilevato il titolo del Fiuggi in questi giorni, partirà dalla Serie D. In questo ambizioso progetto ci saranno come detto due lucani originari: il presidente Tonino Doino che vive negli Stati Uniti di Palazzo San Gervasio e il tecnico ex Roma Francesco Statuto di Pietragalla.