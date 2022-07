Cinquina al Cameri per il Novara

Iniziano le amichevoli per un Novara Fc imballato dai primi giorni di preparazione e con la rosa che giorno dopo giorno si avvia a completarsi, dopo l'uno a otto nell'allenamento congiunto contro l'Inter disputato ad Appiano Gentile gli azzurri hanno sconfitto sabato cinque a zero il Cameri, formazione promossa in prima categoria dopo aver vinto il girone B di Seconda nel 2021/2022.

Per il Novara in rete Peli, Kailoti e Bortolussi nel primo tempo, Bonaccorsi e Di Munno nella ripresa.