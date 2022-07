Ancora un arrivo da Genova. Questa volta sponda genoana. Difatti il Matera ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo dal Genoa del centrocampista polacco Kacper Zielski, classe 2002. Dal 2019 gioca in Italia con il Genoa Under 18 e Primavera, mentre, la scorsa stagione ha militato in D con la Cavese.