Lega B. Vigorito è stato eletto come nuovo vicepresidente

Con un ampio numero di voti, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è stato eletto vicepresidente della Lega B dopo essere tornato a far parte del Consiglio Direttivo della lega cadetta. Per Vigorito si tratta di un ritorno nel Consiglio, visto che ne aveva già fatto parte due volte, dall'ottobre 2018 al Luglio 2019 e dal settembre 2019 fino al luglio 2020.

Per Vigorito si tratta di un grande riconoscimento per la sua opera in ambito calcistico, una carica che potrà dare anche lustro alla società e alla piazza giallorossa.