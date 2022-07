"Un calcio alla mafia", dibattito sul tema affrontato a Sant'Arcangelo

Si è tenuta lo scorso venerdì, presso il campo “Andrea Esposito” di Sant’Arcangelo, la manifestazione di carattere socio – sportivo denominata “Un calcio alla mafia ”.

L’evento è stato predisposto dal comitato regionale dell’ente di promozione sportiva A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiane) con il fondamentale supporto organizzativo del Comune di Sant’Arcangelo.

Al dibattito, arricchito da presenza e testimonianze del giornalista de “La Verità” Fabio Amendolara, è susseguito il triangolare amichevole di calcio a 5 tra ACS 09 Sant’Arcangelo, SS Santarcangiolese 1960 e Rappresentativa Giovani Sant’Arcangelo.

“Ritengo doveroso esprimere i miei più sentiti ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo, in particolare all’Assessore allo Sport Fantini ed ai Consiglieri Galotta e Parisi, non solo per la splendida accoglienza, bensì per l’importante sostegno logistico, che ha permesso la buona realizzazione del progetto”.

È quanto dichiara in una nota a margine della tavola rotonda, Luigi Laguardia, Presidente del Comitato Regionale A.S.I. Basilicata.

“La mia personale gratitudine – continua Laguardia – va inoltre ad Alessandro Parabita (referente territoriale ASI), a Michele Giordano (moderatore della chermesse), a Fabio Amendolara, a Salvatore Di Noia (service audio) e alle realtà sportive locali. Hanno tutti sposato l’idea di questa manifestazione con entusiasmo e massima disponibilità”.

“Sono rimasto piacevolmente colpito – conclude Laguardia – dalla considerevole partecipazione dei cittadini di Sant’Arcangelo, che, nonostante il caldo torrido, hanno cooperato a concretizzare quello che era il mio obiettivo principale, ovvero affrontare in maniera seria un tema così delicato e rilevante, ma allo stesso tempo, trascorrere una giornata all’insegna di sport e soprattutto aggregazione sociale”.