Vis Artena, colpo a centrocampo: ecco l'ex Roma Spinozzi

Colpo a centrocampo per la Vis Artena. La squadra capitolina che milita nel Girone G di Serie D si rinforza con l'ingaggio di Emanuele Spinozzi. A comunicarlo il club rosso-verde con un post su Facebook: "Prosegue senza sosta il grande lavoro dietro le quinte di Gigi Di Santo. Il direttore sportivo della Vis Artena ha da pochi minuti ultimato un’altra operazione molto importante per il parco giocatori di mister Maurizi. Un colpaccio nel vero senso della parola considerando che è riuscito a strappare ad una concorrenza agguerrita ed a piazze di grande prestigio Emanuele Spinozzi. Il centrocampista classe 1998 è reduce da ben sei campionati in Serie C con le maglie di Latina, Pistoiese, Teramo, Piacenza e Pontedera, dopo essere cresciuto calcisticamente nella Roma dove ha vinto uno scudetto Primavera, una supercoppa e una coppa Italia. Spinozzi che adesso riparte dalla Vis Artena garantendo più di una soluzione al tecnico rossoverde nella zona nevralgica del campo".

Ecco le prime parole di Spinozzi da nuovo giocatore della Vis Artena: “La società mi ha fatto subito un’ottima impressione, conoscevo già mister Maurizi con cui ho lavorato in passato. Ho la sua fiducia e lui la mia, mi conosce e insieme ci sposiamo bene. Arrivo qui per dare una mano alla squadra, il mio obiettivo è di fare bene e chiaramente di aiutare il gruppo a raggiungere i propri traguardi. A centrocampo posso giocare in più posizioni, mi aspetto una bella stagione”. Campagna acquisti che è in pieno svolgimento e che nei prossimi giorni vedrà l’arrivo di altri giocatori di livello in tutti i ruoli, anche fuori dall’Italia.