UniPomezia, Bardoscia si presenta: "Questo è un club vincente"

L'UniPomezia si rinforza anche in porta: dal Leverano Football è arrivato Giacomo Bardoscia, portiere classe 2004. Ecco le sue prime parole riportate dal profilo Facebook del club capitolino: "Sin dai primi giorni si respirava un ambiente forte e unito, consapevole delle sue potenzialità e di dove può arrivare. Ho trovato compagni fantastici che mi hanno subito permesso di integrarmi al meglio nel gruppo. Ho scelto questa società perché è un club vincente che aspira ad arrivare in alto. Daremo il massimo per riuscirci e, giorno dopo giorno, alzeremo sempre di più l'asticella per raggiungere il nostro obbiettivo”.

(Fonte foto: profilo Facebook ASD UniPomezia)