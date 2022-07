Lega B. Vigorito: "Riforme strutturali per aumentare la competitività"

Dopo la sua elezione, all'unanimità, alla carica di vicepresidente della Lega B, Oreste Vigorito ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di TMW. Queste le parole del massimo dirigente giallorosso:

"L'anno scorso non ho vissuto gli impegni di Lega e quest'anno la ritrovo diversa, in senso positivo. Se lavoreremo insieme, potremo far sentire la nostra voce.

Come Benevento ripartiamo da zero come ogni anno. Ogni presidente della Serie B sta facendo grandi sacrifici per assicurare la giusta attenzione al campionato ed ogni di noi è convinto di poter vincere.

La Lega B ha idee chiare. Il Presidente Balata me le ha illustrate: la mia speranza è che facciano parte di un programma e che non siano semplici misure "spot". Lo Sport deve essere visto come attività dove lavorano magazzinieri, guardiani e altre figure simili. Se ci fossero davvero i soldi che si dice ci siano e se questi venissero spesi meglio, allora la situazione diversa. Servono misure strutturali che regolino i flussi di denaro, che permettano di capire da dove arrivino e dove finiscano.

La riforma dei campionati dovrebbe servire ad allocare meglio le risorse e partecipare avendo tutti medesima dignità. Ovvio che tutto questo porterà ad un aumento della competitività. Non servono toppe messe ogni anno."