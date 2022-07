Pier Mariano Gerardi resterà per un'altra stagione a Matera. L'attaccante di Avigliano, classe ‘94, che può ricoprire sia il ruolo di centravanti che quello di esterno d'attacco, vanta già numerose presenze in Serie D. Nell’ultima stagione di Eccellenza lucana Gerardi ha realizzato ben 24 gol in campionato laureandosi capocannoniere.