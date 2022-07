Benevento. Ufficiale l'arrivo di La Gumina dalla Sampdoria

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata in serata, per il passaggio di Antonino La Gumina al Benevento dalla Sampdoria.

L'attaccante palermitano, come comunicato dalla società giallorossa, arriva dai blucerchiati con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Benevento. Nello scorso campionato, La Gumina ha vestito la maglia del Como, in Serie B, siglando 9 reti in campionato.

Foto: sito ufficiale Benevento Calcio