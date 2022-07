Ostiamare, ufficiale l'arrivo del difensore Mazzei

L'Ostiamare si rinforza con l'arrivo del difensore Tommaso Mazzei. La nota del club romano sul proprio profilo Facebook: "Tommaso è biancoviola. È già a Ostia il nuovo acquisto dell'Ostiamare targata Di Paolo. Ed è un rinforzo importante per la linea difensiva che nella prossima stagione dovrà difendere al meglio i nostri colori. Da Giugliano, e già ex lidense nella stagione 2017-18, si aggregherà al gruppo in preparazione agli ordini dello staff guidato da mister Galluzzo".

(Fonte foto: profilo Facebook A.S. Ostiamare Lido Calcio srl)