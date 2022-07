Potenza, in arrivo due difensori: Armini e il figlio d'arte Polito

Due difensori in arrivo a Potenza. Il primo è il difensore centrale Nicolò Armini, ufficializzato con un comunicato dalla Lazio, che lo ha ceduto in prestito al club rossoblu dopo l'esperienza nella seconda parte della scorsa stagione a Piacenza. Il secondo è il terzino destro Vincenzo Polito (figlio di Ciro direttore sportivo del Bari), rimasto svincolato, reduce da una stagione a metà tra Monterosi e Viterbese. che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Pronto per lui un biennale. Il classe 1999 ha alle spalle già diversi campionati. In C ha indossato le maglie di Cavese e Casertana. In D ha militato nel Messina e nel Gela.