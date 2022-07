Gladiator 1924. In mediana arriva un 2002 ex Nocerina e Nola

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver ingaggiato Costantino Pietroluongo, centrocampista classe 2002 dotato di struttura fisica e buoni tempi di inserimento.

E’ stato un pupillo di mister Filippo Inzaghi al Benevento venendo spesso convocato in prima squadra. Ha giocato nelle giovanili sannite mettendosi in mostra come uno dei profili più interessanti in ambito nazionale. Nella scorsa stagione prima esperienza in D con Nocerina e Nola.

“La mia scelta – spiega il neo acquisto – è motivata dal progetto serio improntato sui giovani e da una società seria alle spalle. Sono qui da tre giorni e subito ho avuto un’ottima impressione. Ambiente giusto e voglia di fare calcio in un certo modo. Il gruppo ha tanta voglia di lavorare e crescere. Darò il massimo in ogni partita per regalare soddisfazioni sia a me ma soprattutto alla squadra che è ciò che conta maggiormente”.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.