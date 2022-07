Serie B. Salta la panchina del Palermo: via Baldini e il Ds Castagnini

In Serie B è saltata già la prima panchina e non si è nemmeno disputata la prima giornata di campionato o la prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia. L'allenatore del Palermo, Baldini, ed il D.s. Castagnini hanno presentato le proprie dimissioni al presidente Mirri che le ha accettate.

Alla base del gesto dei due assoluti protagonisti della promozione del Palermo in Serie B ci sarebbero divergenze sulle strategie di mercato e sugli obiettivi stagionali. Per Baldini il nodo maggiore sarebbe stato la mancanza di fiducia avvertita nei suoi confronti dopo gli oggettivamente ottimi risultati ottenuti

Per la successione in panchina si fanno già una serie di nomi: alcuni, come quello di De Zerbi, molto suggestivi ma poco reali; Ranieri avrebbe dato, secondo il Giornale di Sicilia, la disponibilità a scendere in Serie B; pista praticabile sarebbe quella che porta a Corini, già in rosanero sia come calciatore che come allenatore; infine i nomi di due allenatori giovani come Daniele De Rossi ed Enzo Maresca, anche se quest'ultimo è reduce dalla poco felice avventura al Parma.

Per il ruolo di Direttore Sportivo, invece, il nome attualmente più caldo è quello di Riccardo Bigon, ex di Napoli, Verona e Bologna.