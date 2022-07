Potenza, il calendario delle amichevoli e presentazione nuovo sito web

COMUNICATO STAMPA

ALLENAMENTI CONGIUNTI E NUOVO SITO WEB POTENZA CALCIO

Il Potenza Calcio comunica il programma degli allenamenti congiunti previsto nei prossimi giorni:

30 luglio - ore 18.00 - Campo Sportivo Principe di Piemonte (Potenza)Potenza Calcio - Rappr. Lucania

(evento ad accesso limitato di spettatori. Diretta con pre-partita su La Nuova TV, ch. 82 DTT Basilicata / Puglia, streaming www.lanuova.net/la-nuova-tv)

4 agosto - ore 16.00 - Campo Sportivo Anzi (PZ)"8 Memorial Mimì Macchia": Potenza Calcio - FC Francavilla - Polisportiva Anzi

5 agosto - ore 17.00 - Campo Sportivo Vaglio Basilicata (PZ)Allenamento interno

7 agosto - ore 16.00 - Campo Sportivo Senise (PZ)Triangolare Potenza Calcio / FC Francavilla - ASD Senise

13 agosto - ore 18.00 - Stadio Alfredo VivianiPotenza Calcio - SS Turris Calcio

L'accesso agli eventi è gratuito. Saranno rese note eventuali variazioni.

Inoltre, dopo il lancio dei canali social, è online il nuovo sito web ufficiale all'indirizzo www.potenzacalcio.eu, realizzato dall'Area Marketing e Comunicazione Potenza Calcio, dove restare aggiornati con tutte le novità sul leone rampante.

"Il mondo del calcio è affascinante - dichiara il responsabile, Michele Cignarale - e ruota intorno alla straordinaria passione dei tifosi. Per questo motivo siamo ripartiti proprio da questa comunità coesa, potente, visionaria pronta a riconoscersi nei valori della città e dei suoi colori. E' in questa prospettiva che abbiamo dato vita ad un piano di comunicazione e marketing integrato che tiene insieme il fisico ed il digitale in un'unica esperienza immersiva. Dalla nuova immagine del club alla rielaborazione delle strategie di gestione dei social, fino alla pubblicazione di una nuova identità digitale che nasce dal sito web www.potenzacalcio.eu, stiamo attivando una profonda campagna di ascolto e condivisione, ed è solo l'inizio!"

Ufficio Stampa Potenza Calcio