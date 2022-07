Arriva un importante rinforzo in casa Francavilla. Con un blitz il dg Lazic ha strappato la firma dell'attaccante Ante Kordic. Il croato ha iniziato lo scorso campionato a Brindisi con 12 presenze e 3 reti e nella seconda parte di stagione nel Molfetta ha totalizzato 8 gol in 20 presenze. L'attaccante classe '92 vanta esperienze anche in Austria e Croazia.