Audace Cerignola, colpaccio in difesa: c'è la firma di Ligi

Colpo in difesa per l'Audace Cerignola. Il club ofantino si è infatti assicurato le prestazioni sportive del difensore classe 1989 Alessandro Ligi, proveniente dalla Triestina (serie C), dove nell’ultima stagione ha totalizzato 29 presenze e 6 reti.

Ligi, col vizio del gol, vanta un curriculum di tutto rispetto, con 326 presenze e 11 reti nel calcio professionistico. L’esperto centrale difensivo ha militato per 12 anni di fila in serie B con le casacche di Crotone, Bari, Virtus Entella, Avellino, L.R. Vicenza, Cesena, Carpi e Spezia e 7 in serie C con le maglie di San Marino, Bellaria Igea Marina, Carpi e Triestina.

"Si tratta di un colpo importante – spiega il presidente 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗚𝗿𝗶𝗲𝗰𝗼 – per esperienza e qualità. Con Alessandro è stato subito feeling. Per lui parlano i numeri e il suo lungo trascorso calcistico. Mi auguro possa essere tra le colonne portanti dell’Audace Cerignola che siamo costruendo. A lui vanno il mio in bocca al lupo e miei auguri di buon lavoro".