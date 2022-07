Casertana. Dalla Fidelis Andria arriva un forte centrocampista

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Casoli. Un innesto di assoluto spessore per il centrocampo rossoblu: Casoli vanta oltre 470 partite ufficiali tra serie B e serie C.

Una carriera fatta di tanti club importanti, che inizia nella stagione 2004/05 in quel di Gubbio. Il salto in cadetteria con la Pro Vercelli, poi Empoli e Como. In C ha indossato le maglie di Spezia, Cremonese, Matera, Como, Catanzaro e, lo scorso anno, Fidelis Andria. Con i pugliesi ha collezionato 29 presenze e 2 gol nell’ultima stagione nel campionato di C.

Il centrocampista scende in D, dopo la sua unica esperienza in quarta serie in avvio di carriera (stagione 2006/07). Casoli ha formalizzato il suo passaggio in rossoblu e si è messo subito in viaggio alla volta del ritiro di Roccaraso per mettersi a disposizione di mister Parlato e del suo staff.