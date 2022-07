Un ex Potenza per il Picerno. La società melandrina ha rilevato dal Parma, a titolo definitivo, le prestazioni dell’attaccante esterno, classe 1994, Francesco Golfo. Con l’acquisto dell'esterno d'attacco siciliano il dg Greco assicura al tecnico Longo un tassello di talento e di esperienza assolute: 76 presenze in Serie C, impreziosite da 12 marcature.