Pordenone-Foggia: le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Polisportivo "Siega" di Tarvisio, teatro di scena dell'amichevole tra Pordenone e Foggia, in programma alle ore 17:30. Per i rossoneri di Roberto Boscaglia si tratta della prima uscita stagionale dopo una settimana di lavoro in Trentino.

I due tecnici hanno sciolto le riserve, queste le formazioni che scenderanno in campo dal 1'

PORDENONE: Festa, Andreoni, Benedetti, Onisa, Pirrello, Ajeti, Biondi, Zammarini, Magnaghi, Deli, Candellone. A disposizione: Passador, Valietti, Biscontin, Cocetta, Ingrosso, Misuraca, Torrasi, Baldassar, Kupisz, Mensah, Piscopo, Sylla, Secli. Allenatore: Domenico Di Carlo.

FOGGIA: Dalmasso, Barac, Nicolao, Malomo, Sciacca, Petermann, Peschetola, Frigerio, Lindholm, Tonin, Kragl. A disposizione: Nobile, Di Pasquale, Papazov, Rizzo, Garattoni, Di Noia, Odjer, Vitali, Curcio, Peralta, Guc, Ferrigno, Ogunseye. Allenatore: Roberto Boscaglia.