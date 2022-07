Foggia, buona la prima per Boscaglia: battuto 1-0 il Pordenone

Buona la prima del nuovo Foggia targato Roberto Boscaglia. I rossoneri superano di misura (0-1) a Tarvisio il Pordenone nel primo test amichevole stagionale, grazie al centro nel secondo tempo dell'ex Modena Ogunseje.

Satanelli in campo dal 1' con Dalmasso, Barac, Nicolao, Malomo, Sciacca, Petermann, Peschetola, Frigerio, Lindholm, Tonin e Kragl. Prima frazione ad appannaggio dei friulani che sfiorano la rete in diverse occasioni, in particolare alla mezz'ora con il palo colpito da Biondi.

Secondo tempo ad appannaggio del Foggia che nonostante le diverse situazioni create sblocca il risultato soltanto a dieci minuti dalla fine con il centro di Ogunseye.

Al di là del risultato positivo, diverse note positive per Boscaglia che nel corso dei 90' ha dato spazio a tutti i calciatori a disposizione. In campo anche il capitano Alessio Curcio, nelle ultime ore al centro di diverse voci di mercato.

IL TABELLINO DEL MATCH

PORDENONE-FOGGIA 0-1

Reti: 36' s.t. Ogunseje.

PORDENONE: Festa (25' s.t. Passador), Andreoni (1' s.t. Ingrosso), Benedetti (1' s.t. Cocetta, 25' s.t. Kupisz), Onisa (1' s.t. Mensah), Pirrello (1' s.t. Valietti), Ajeti (1' s.t. Biscontin), Biondi (5' s.t. Misuraca), Zammarini (5' s.t. Torrasi), Magnaghi (40' p.t. Sylla), Deli (15' s.t. Baldassar), Candellone (40' p.t. Secli). A disposizione: Piscopo. Allenatore: Domenico Di Carlo.

FOGGIA: Dalmasso (1' s.t. Nobile), Barac (1' s.t. Garattoni), Nicolao (1' s.t. Rizzo), Malomo (1' s.t. Papazov), Sciacca (1' s.t. Di Pasquale), Petermann (1' s.t. Odjer), Peschetola (1' s.t. Peralta) Frigerio (17' p.t. Ferrigno, 15' s.t. Di Noia), Lindholm (1' s.t. Ogunseye), Tonin (1' s.t. Curcio), Kragl (1' s.t. Vitali). A disposizione: Guc. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Arbitro: Tomasetig della sezione di Udine. Assistenti: Bitto e Polo Grillo della sezione di Pordenone.

Note: gara disputata a porte chiuse.

Angoli: 6-4.