Foggia, Canonico: "Soddisfatto della gara. Domani parlerò con Curcio"

Al termine di Pordenone-Foggia, gara amichevole terminata 0-1 in favore dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Telefoggia il presidente del Foggia Nicola Canonico. Queste le sue parole:

"Sono soddisfatto della prestazione, è stata una buona sgambata. Affrontavamo una squadra che ha da poco lasciato la B, contento per come abbiamo lottato su ogni palla considerando anche che per noi era la prima uscita. Per quanto riguarda il mercato, sicuramente completeremo la rosa con 3-4 elementi, dobbiamo completare tutti i reparti. Stiamo continuando a lavorare, anche se in realtà non ci siamo mai fermati.

Curcio? Domani parlerò con lui, ma anche con altri ragazzi perché è giusto che il presidente parti con loro e li tranquillizzi. Serve la serenità del gruppo e dell'ambiente. Da parte nostra e di Curcio c'è grande volontà di risolvere la questione, non ci sono grossi problemi".