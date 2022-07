Picerno, la campagna abbonamenti 2022-23 è ufficialmente aperta

L’AZ Picerno rende noto che è ufficialmente aperta la Campagna Abbonamenti 2022/2023.

Sarà possibile, dunque, sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2022/23 esclusivamente nella sede societaria (ingresso laterale), sita in Via XXV Aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00.

La sottoscrizione dell’abbonamento avrà validità per 18 partite su 19.

I prezzi per i rispettivi settori:

Distinti

Intero €140,00;

Donne, Over 65 (compiuti), Under 17 (dai 13 ai 17 anni) € 90,00;

Under 12 (dai 5 ai 12 anni) € 50,00.

Tribuna Blu

Intero € 350,00;

Donne, Over 65 (compiuti), Under 17 (dai 13 ai 17 anni) € 250,00;

Under 12 (dai 5 ai 12 anni) € 100,00.

Tribuna Centrale – Vip (Rossa)

Intero € 500,00;

Donne, Over 65 (compiuti), Under 17 (dai 13 ai 17 anni) € 350,00;

Under 12 (dai 5 ai 12 anni) € 150,00.

Pacchetti Family (Distinti)

1 Uomo+ 1 Donna+1 Under 17 € 280,00 (anziché € 320,00)

1Uomo+ 1 Donna+ 1 Under12 & 240,00 (anziché € 280,00)

N.B. I componenti dei pacchetti family devono appartenere allo stesso nucleo familiare.

*Nel caso di sospensione del campionato l’abbonamento non verrà rimborsato

**La Società si riserva inoltre una giornata ROSSOBLÙ nella quale gli abbonamenti NON saranno validi.

