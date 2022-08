Foggia, al via oggi la campagna abbonamenti

Dopo una settimana interamente dedicata alla prelazione per gli abbonati della passata stagione, parte oggi la vendita libera degli abbonamenti per assistere alle gare del prossimo campionato del Foggia. La vendita partirà ufficialmente alle 16:30 e sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti sia online (tramite il portale vivaticket.com) che presso lo Store di via Zara (c/o La Prima).

Gli orari di apertura e chiusura del punto vendita saranno i seguenti:

Dal lunedì al venerdì 9:30-12:30 e 16:30-19:30

Sabato 9:30-12:30