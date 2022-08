Cerignola, Grieco: "Pronti a fare bene. Mi aspettavo più abbonamenti"

Al termine dell'allenamento congiunto con l'Ovidiana Sulmona, vinto dall'Audace Cerignola, il presidente gialloblù Nicola Grieco ha parlato ai microfoni dell'Ufficio Stampa. Queste le sue parole:

"Il lavoro si inizia a sentire, per essere la prima uscita stagionale la squadra si è comportata benissimo, ho visto tanta grinta e volontà. Siamo ancora un cantiere aperto, ci mancano 3-4 giocatori importanti però credo che il lavoro che sta facendo il ds Di Toro è un lavoro soprattutto di qualità e di prospettiva per quanto riguarda la valorizzazione dei ragazzi. Il campionato è alle porte, ma l'Audace sicuramente dirà la sua.

L'entusiasmo è a mille da parte mia, tuttavia non mi aspettavo un numero di abbonamenti così basso. Sono ancora numeri che non ci competono, ma siamo tranquilli. Stiamo portando avanti il progetto per costruire una squadra all'altezza della categoria e alla fine il campo dirà a che punto siamo.

L'invito che faccio alla città di Cerignola è quello di sostenerci, di starci vicino ma soprattutto di credere in questo progetto che stiamo portando avanti da 8-9 anni. L'Audace ha bisogno del suo pubblico".