Real Agro Aversa. Dal Savoia arriva un centrale classe 2001

Il Real Agro Aversa comunica a tutti i siti ed organi d’informazione l’avvenuto tesseramento a titolo definitivo per la stagione calcistica 2022-2023 del difensore Enrico Nespoli classe 2001. Fisico possente, ha tutte le carte in regola per ben figurare.

Cresciuto nella scuola calcio dell’ A.S.D. Grippo Benevento, ha già collezionato diverse presenze in Serie D con il Vastogirardi per poi essere acquistato dal Genoa che lo ha girato in prestito al Savoia, compagine di Serie D.

