Il Lavello proseguirà con Domenico Roma e Karel Zeman. Il direttore sportivo e il tecnico continueranno per un altro anno l'avventura in gialloverde. Come viceallenatore invece tornerà Riccardo Abbenante. Gli allenamenti e le gare di campionato saranno disputate a Venosa come due stagioni fa, mentre il ritiro precampionato si svolgerà a Villa d'Agri.