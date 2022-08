Benevento. Lunedì il Genoa e Vigorito lancia il nuovo piano triennale

Dopo due giorni di libertà concessi al gruppo squadra, il Benevento riprende oggi la preparazione in vista del match di lunedì 8 agosto in casa del Genoa, valido per i 32esimi di Coppa Italia.

Mister Caserta, ancora alle prese con il calciomercato per completare la rosa e sostituire eventuali partenti, dovrebbe schierare quello che potrebbe essere l'undici tipo per la stagione 2022/23: al momento, infatti, non parrebbero esserci calciatori in dubbio per il match del "Ferraris".

Il presidente Vigorito, in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato anche del prossimo campionato: "Sono felice che la piazza abbia compreso il significato delle mie parole sottoscrivendo già circa seimila abbonamenti. In rosa abbiamo giovani come Viviani, Pastina, Capellini, Talia e Sanogo che possono rappresentare il futuro della squadra, non solo il presente. Abbiamo un progetto triennale ragionato e razionale che ci permetterà di impiegare al meglio le nostre risorse. Non sarà una serie A2 ma sempre la Serie B anche se ci sono tante squadre che lotteranno per la promozione".