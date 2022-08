Foggia, Kragl non ha convinto Boscaglia. In arrivo Andrea Schenetti

A meno di ripensamenti dell'ultimo momento, Oliver Kragl non vestirà nuovamente la maglia del Foggia. Il calciatore tedesco, aggregato al gruppo per il ritiro pre-campionato, non ha convinto a pieno il tecnico Roberto Boscaglia e di conseguenza la società è orientata a non tesserare il centrocampista.

Kragl ha già indossato per un anno e mezzo la casacca del Foggia in Serie B totalizzando 13 reti in 52 presenze. In seguito al fallimento dei rossoneri, l'esterno tedesco ha vestito le maglie di Benevento, Ascoli e Avellino.

Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, nelle prossime ore è prevista la firma di Andrea Schenetti, trequartista svincolato dopo l'esperienza con la Virtus Entella. Per lui anche un passato importante in Serie B con il Cittadella. Trattativa ormai ai dettagli.