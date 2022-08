Il Foggia continua a lavorare incessantemente agli ordini di mister Roberto Boscaglia nel ritiro di Malborghetto. Dopo la vittoria nella prima uscita stagionale con il Pordenone, i rossoneri torneranno in campo domani pomeriggio per sfidare la formazione slovena ND Adria.

L'incontro è fissato per le ore 18:30 presso il Campo Sportivo di Malborghetto.