Cavese, annuncio a sorpresa: il club cambia proprietà

Una notizia inaspettata scuote la città di Cava: la Cavese cambia proprietà. Una nota ufficiale del club ha annunciato il passaggio di consegne:

La Cavese 1919 ssd a r.l. comunica alla Città ed alla Tifoseria che, in data odierna, la Storm srl ha sottoscritto l'atto di cessione della totalità delle quote di Cavese 1919 ssd a r.l. alla FAM.ILY. Srl, società riferibile al solidissimo gruppo VIRIDE SPA, con sede in Milano. Il Presidente uscente, Massimiliano Santoriello, ringrazia la Città e la Tifoseria tutta; gli sponsor e tutti coloro che, con propria attività, hanno supportato il progetto Cavese, rassicurando che il progetto societario e sportivo proseguirà sotto la direzione e vigilanza dell'importante gruppo imprenditoriale facente capo alla VIRIDE SPA e sotto la direzione di un altro Figlio della Città di Cava de' Tirreni, l'Avv. Alessandro Lamberti, che saprà ancor più migliorare il lavoro iniziato nel novembre del 2017.

Il nuovo Presidente Alessandro Lamberti ringrazia Massimiliano Santoriello per l’ottimo lavoro svolto, che proseguirà con una collaborazione nel primario interesse della Cavese e dei suoi Tifosi. È un onore e una grande responsabilità presiedere una società gloriosa con più di cento anni di storia e una tifoseria legatissima ai colori sociali.Un ultimo pensiero va al Giudice Alfonso Lamberti, esempio di amore e passione sportiva per la Cavese, cui questa operazione è dedicata.Forza Cavese!