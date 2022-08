UFFICIALE - Campobasso escluso dalla Serie C. Pescara verso il Gir. C

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società del Campobasso in merito all'esclusione dal campionato di Serie C. Confermata pertanto la sentenza in atto ai danni del club molisano che saluta dunque la Lega Pro dopo un solo anno, nonostante la meritata salvezza conquistata sul campo.

Nelle prossime ore spazio ai ripescaggi di Fermana e Torres che presumibilmente finiranno nel girone B, col conseguente trasloco del Pescara nel raggruppamento meridionale.