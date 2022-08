Doppio colpo del Matera: arrivano il difensore Sgambati e l'under Cum

Due colpi per il Matera. La società biancazzurra ha reso noti gli arrivi del difensore Carmine Sgambati e dell'under Gianluca Cum. Il primo, centrale difensivo, classe ‘98, ed ha maturato già un buon curriculum. La carriera del difensore campano inizia nelle giovanili della Roma e continua nella Frattese, Avellino U19, Taranto, Matera nel 2018, Portici, Agropoli, Vibonese, Agnonese, Rende e, nell’ultima stagione, nel Gravina in Serie D. Il secondo, ambidestro, classe 2002, inizia il suo percorso nelle giovanili dell’Udinese U17 e U19, proseguendo nella Sambenedettese dove ha militato nella scorsa stagione in Serie D.