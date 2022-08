Picerno, acquisite le prestazioni a titolo temporaneo di Battimelli

Il Picerno ha acquisito a titolo temporaneo dal Crotone, con diritto di riscatto, l’attaccante Giuseppe Battimelli, classe 2005. E' profilo molto promettente quello della punta campana nel panorama del calcio giovanile nazionale. Per tale motivo, il dg Greco ha voluto assicurare un prezioso tassello per il mosaico picernese, tanto per il futuro quanto per il presente: Battimelli verrà infatti impiegato sin da subito sia per la formazione Primavera che in Prima Squadra, agli ordini di Emilio Longo. Dopo sette lunghi mesi di stop dovuti ad un infortunio patito a Taranto, l'attaccante ex Virtus Napoli è pronto a dimostrare le sue qualità.