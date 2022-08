Un altro della vecchia guardia va via da Matera: saluta Pellegrini

Ai saluti di Lobosco, seguono quelli di Nicola Pellegrini. Il difensore centrale con il vizio del gol con un post sul suo profilo Facebook ha ringraziato il suo ex Matera. Questo il contenuto postato via social: "Vorrei scrivere tante cose ma mi limito solo a dire “grazie”. Grazie a tutta la società, dal presidente ai magazzinieri. Grazie ai miei compagni di squadra, a chi ho incontrato per la prima volta quest’anno e a chi già conoscevo da tanto tempo. Grazie agli amici di Matera che ho conosciuto, che mi hanno fatto sentire subito importante per loro e per tutta la città. E infine grazie a tutti i tifosi, chi piu e chi meno,che ci hanno supportato tutte le domeniche col vento e con la pioggia. Grazie, grazie Matera!".