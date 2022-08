Matera, questa volta il colpo lo annuncia Petraglia: bomber Bonanno

Se c'è una cosa sulla quale il presidente del Matera Antonio Petraglia ha sempre visto giusto è stato il centravanti. Dopo i colpi Alessandrì, Serritella, Scavone, De Luca e Martinez con il Grumentum Val d'Agri e successivamente con Lacarra nella città dei Sassi, questa volta il presidente biancazzurro si è accaparrato le prestazione di Tommaso Bonanno, capocannoniere del girone I nella scorsa stagione di Serie D con la Cittanovese. Direttamente da Roma, Petraglia con un post su Facebook che lo ritrae insieme al nuovo acquisto insieme al suo agente, ha postato il colpo da novanta messo a segno: "Contro ogni protocollo. Lo so che adesso mi attiro l‘ira del social media manager di Fc Matera. Appena concluso accordo con Tommaso Bonanno, assistito dall’avvocato, collega, Daniele Sorintano. Tommaso ha 27 anni ed e‘ il capocannoniere uscente in Serie D, Girone I. Per i dettagli, si rinvia alle ns pagine social".