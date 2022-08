UFFICIALE - Serie C, slitta la presentazione del calendario

Slitta a data da destinarsi il sorteggio del calendario per quanto concerne il campionato di Serie C. A comunicarlo è la stessa Lega Pro, a seguito della sospensione del verdetto del TAR relativo all'esclusione del Campobasso da parte del Consiglio di Stato. L'udienza è al momento fissata per il 25 agosto, ragion per cui la Lega Pro si è ritenuta costretta a posticipare la presentazione dei calendari.

Ad oggi diversi gli scenari possibili, non per ultimo quello di vedere una Serie C a 61 squadre con la riammissione del club molisano.