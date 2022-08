Novara-Asti 2-0, la decidono Buric e Galuppini

Le reti nel primo tempo di Buric e Galuppini su rigore decidono l'amichevole tra Novara e Asti, gli avversari degli azzurri giocheranno nel girone A di Serie D e curiosamente sono stati avversari del Novara nella prima giornata dello scorso campionato (finita uno a uno).

Si è visto dal primo minuto anche l'ultimo acquisto Marginean proveniente dal Sassuolo; Novara vicino al tris nella ripresa in una partita condizionata dal gran caldo e alla quale non hanno preso parte Bonaccorsi, Cianco e Urso per affaticamento.

Prossimo test sabato alle 17.30 sempre a Novarello contro il Pontdonnaz.